منى المرّي: جائزة الإعلام العربي توازن بين المهنية الصارمة والابتكار في الطرح

أفادت منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، رداً على سؤال «البيان»، بأن جائزة الإعلام العربي تحرص على تحقيق التوازن، بين المهنية الصارمة والابتكار في الطرح والأسلوب، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي.

وأوضحت المري أن هذا التوازن يتحقق من خلال تنويع موضوعات الجلسات والنقاشات المطروحة، واختيار وجوه إعلامية مؤثرة من المتحدثين ذوي الحضور القوي، إلى جانب منح مساحة حقيقية لمشاركة الشباب وإبراز أفكارهم وتجاربهم.

وأضافت أن الجائزة تولي اهتماماً خاصاً بالاحتفاء بالفائزين في مختلف فئاتها، وتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الإعلام العربي وترسيخ قيم الاحترافية والتجديد في آن واحد.