منى المرّي: قمة الإعلام العربي 2026 تشهد حضوراً متنامياً لتعزيز الحوار العربي والدولي

أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن قمة الإعلام العربي في دورتها لعام 2026 ستشهد حضوراً متنامياً هذا العام من مختلف الدول العربية والعالمية، بما يسهم في تفعيل الرأي والرأي الآخر، وإثراء الحوارات الإعلامية في ظل الأزمات الراهنة التي تشهدها بعض الدول العربية والعالم.

وأوضحت، أن القمة تمثل منصة حوارية جامعة تجمع صناع الإعلام، والقيادات الفكرية، والخبراء، لمناقشة القضايا الملحّة التي تواجه الإعلام العربي، ودوره في تعزيز الوعي، وترسيخ المهنية، ومواكبة التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت، أن تنوع المشاركات والحضور الواسع يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها القمة كمنبر إقليمي ودولي للحوار المسؤول، وتبادل الرؤى، وبناء مقاربات إعلامية أكثر توازناً وقدرة على التعامل مع التحديات الراهنة. وقالت، إن الجامعات سيكون لها منصات على هامش القمة لتفعيل دور طلبة الاعلام والكوادر الشابة.

وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: قمة الإعلام العربي 2026 تشهد مشاركة أكثر من 50 صانع محتوى، وحضوراً لافتاً للشركات العالمية، واحتفاءً بالمبدعين عبر حفل جوائز يضم 12 فئة من المحتوى الرقمي.