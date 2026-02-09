«دبا الحصن» تتزين بـ 228 ألف زهرة



واصلت بلدية دبا الحصن خلال عام 2025 جهودها الحثيثة لتعزيز المساحات الخضراء وتجميل المدينة، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي وتحسين المظهر الجمالي للمدن.



وشملت أعمال الزراعة السنوية نحو 228 ألف زهرة متنوعة غطت مساحة تقارب 20520 متراً مربعاً، إضافة إلى 1580 شجيرة متنوعة غطت مساحة 3160 متراً مربعاً، و460 شجرة توفر مساحة ظل تبلغ نحو 7680 متراً مربعاً، و6400 شتلة مغطيات التربة لتغطية مساحة 576 متراً مربعاً، إلى جانب 70 نخلة و101 شجرة أشباه النخيل لتعزيز التنوع النباتي وإضفاء الطابع الجمالي على مختلف أحياء المدينة.



وأوضحت خديجة نجيب، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبا الحصن، أن نجاح أعمال الزراعة السنوية جاء نتيجة خطة رعائية متكاملة وضعتها الإدارة، شملت استخدام أحدث الأساليب الزراعية وابتكار طرق متقدمة للعناية بالنباتات، إضافة إلى تطبيق شبكات الري الأوتوماتيكي التي ساعدت في المحافظة على النباتات في أفضل الظروف، وتوفير الوقت والجهد أثناء الرعاية اليومية.

من جهته، قال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن: «إن جهودنا في الزراعة والتشجير لا تقتصر على زيادة المساحات الخضراء فقط، بل تهدف إلى خلق بيئة حضرية صحية وجمالية تسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة».