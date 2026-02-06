"التربية" تكشف سن القبول المعتمد للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026 – 2027

كشفت وزارة التربية والتعليم عن سن القبول المعتمد للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026 – 2027، موضحة الضوابط العمرية الخاصة بمراحل الروضة الأولى والروضة الثانية والصف الأول، وذلك في إطار تنظيم إجراءات تسجيل الطلبة وضمان جاهزية الأطفال للالتحاق بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن القبول في الروضة الأولى يشترط أن يكون الطفل قد أتم أربع سنوات من عمره في موعد أقصاه 31 ديسمبر من العام الذي يُقبل فيه، فيما يشترط للقبول في الروضة الثانية أن يكون الطفل قد أتم خمس سنوات من عمره في التاريخ ذاته.

وبحسب ما أعلنت الوزارة، فإن القبول في الصف الأول يقتصر على الطلبة الذين أتموا ست سنوات من عمرهم في موعد أقصاه 31 ديسمبر من العام الدراسي الذي يتم فيه القبول، بما ينسجم مع السياسات المعتمدة لضمان التدرج العمري السليم بين المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة، في ملاحظة توضيحية لأولياء الأمور، أنه يُسمح للأطفال المولودين خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2021 بالتسجيل باختيار ولي الأمر في كل من الروضة الأولى أو الروضة الثانية، مراعاةً للفروق الفردية في الاستعداد النمائي والعقلي للأطفال.

ويأتي الإعلان ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوحيد معايير القبول في المدارس الحكومية، وتوفير وضوح مبكر لأولياء الأمور حول شروط التسجيل، بما يسهم في التخطيط المسبق لمسار أبنائهم التعليمي، ويحد من أي لبس قد يطرأ خلال فترات التسجيل.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الالتزام بالمحددات العمرية المعتمدة، ومتابعة القنوات الرسمية للوزارة للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بإجراءات التسجيل أو المستندات المطلوبة، مؤكدة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق مصلحة الطلبة التعليمية والنفسية، وتعزيز استقرارهم في البيئة المدرسية منذ المراحل الأولى