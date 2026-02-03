عبدولي جوبه أفضل وزير في العالم لـ«البيان»: التجربة الإماراتية مصدر إلهام عالمي لقطاع السياحة

عبر عبدولي جوبِه، وزير السياحة والثقافة في جمهورية غامبيا، عن فخره وامتنانه بحصوله على جائزة «أفضل وزير في العالم»، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات، مؤكدًا أن هذا التكريم يُعد شرفًا كبيرًا وامتيازًا نادرًا، لا سيما أنه جاء ضمن حدث دولي رفيع المستوى يجمع قادة الحكومات وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وقال جوبِه لـ«البيان» إن نيل هذه الجائزة لا ينعكس عليه شخصيًا فحسب، بل يسهم أيضًا في تسليط الضوء على جمهورية غامبيا وتعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن التقدير الدولي يدعم جهود بلاده في الترويج لوجهاتها السياحية، ويعزز ثقة الشركاء والمستثمرين في القطاع السياحي.

وأوضح أن القيادة الحقيقية تقوم على الشراكة والعمل الجماعي، مؤكدًا أن القائد لا يفرض القرارات، بل يصنع النجاح مع فريقه، لافتًا إلى أن هذا النهج القيادي هو ما يصنع الفارق الحقيقي ويقود إلى تحقيق نتائج مستدامة، سواء على مستوى السياسات العامة أو إدارة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة.

وأكد وزير السياحة والثقافة الغامبي أن التجربة الإماراتية تمثل مصدر إلهام عالمي لقطاع السياحة، سواء من حيث تطوير البنية التحتية، أو بناء العلامات السياحية، أو استقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، مشددًا على أن دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج متكامل يجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة التجربة السياحية.

وأشار إلى حرص بلاده على الاستفادة من أفضل الممارسات الإماراتية في إدارة الوجهات السياحية، مؤكدًا أن التعاون مع دولة الإمارات يفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير القطاع السياحي الإفريقي وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، لفت جوبِه إلى أن قمة السياحة الإماراتية الإفريقية التي عُقدت العام الماضي في الموقع ذاته، أسهمت في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ودولة الإمارات، وفتحت آفاقًا جديدة لبناء شراكات استراتيجية تخدم التنمية السياحية المشتركة، وتدعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.

وأضاف أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن محطة تاريخية مهمة، تمثلت في تعيين الشيخة ناصر النويس أول امرأة في منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، معتبرًا ذلك إنجازًا نوعيًا يعكس الدور القيادي لدولة الإمارات في تطوير قطاع السياحة عالميًا، وترسيخ حضورها في مراكز صنع القرار الدولي.

وأكد أن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الوجهات السياحية التي يمثلها، معربًا عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، ومشيرًا إلى أن هذا التكريم يشكل حافزًا لمواصلة العمل بروح التفاؤل والابتكار، وتعزيز مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للشباب.