مقترح بتطبيق سياسات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مجالات الذكاء الاصطناعي

أكد غيوم فيردون، المؤسس والرئيس التنفيذي Extropic، في جلسة "كيف تعيد مراكز البيانات تشكيل قطاع الطاقة"، والتي أدارها مايك ألين، الشريك المؤسس والمحرر التنفيذي Axios ، على أن الذكاء الاصطناعي سيستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي سنحتاج في المقابل إلى ضخ مزيد من الطاقة.

وأضاف؛ ولا تزال هناك الكثير من الاجتهادات لمعالجة مشكلة كيفية توفير الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي. مشيراً إلى أن صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات يعطون الأولوية لشركاء التكنولوجيا الذين يقللون من استهلاك الطاقة، في المقابل فإن فئة أخرى ترى بأن تصاميم مراكز البيانات الحالية لديهم تدعم أهداف الاستدامة. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون بكفاءة عالية وفقاً لاستهلاك الطاقة.

وأردف؛ إن مراكز البيانات تُعيد تشكيل قطاع الطاقة عالمياً بشكل جذري، حيث يُتوقع تضاعف الاستهلاك بحلول عام 2030 مدفوعاً بشكل أكبر بنمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويمثل هذا القطاع ضغطاً متزايداً على شبكات الطاقة، مما يدفع نحو اعتماد حلول طاقة مستدامة ومتجددة، وتطوير تقنيات مبتكرة لتوليد الطاقة.

وأشار إلى أن مراكز البيانات تدعم تبنّي الحوسبة السحابية ودفع مسيرة التحوّل الرقمي في معظم مجالات الأعمال، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ سيادة البيانات في العديد من الدول المتقدمة.

موضحا بضرورة تعديل الأنظمة وتطبيق سياسات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

من جانبها أوضحت إيناس أبو حامد، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية H2GO Power ، تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، مما يضطر لإعادة النظر في ماهية تعايش الخوادم المستهلكة للطاقة، والتي تقف وراء هذا التطور الهائل.

وأضافت؛ ومع ازدياد حجم الإقبال على استخدام الذكاء الاصطناعي، سيزداد الضغط على سلاسل إمداد الطاقة. وبينت أن مراكز البيانات التقليدية تعجز عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، كما أنها لا تفي بأهداف الاستدامة ومتطلبات الامتثال.

وأردفت؛ هناك دول رائدة رسّخت مكانتها مراكز إقليمية لاستقطاب مراكز بيانات الشركات العالمية للتقنية والذكاء الاصطناعي، ما جعلها تشهد طفرة نوعية في مشاريع مراكز البيانات والبنى التحتية السحابية، مدفوعة بتسارع التحول الرقمي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.