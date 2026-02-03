"قطارات الاتحاد" تحدد مسارات المرحلة الأولى

أعلنت قطارات الاتحاد اليوم عن تحديد المسارات الأولى لقطار الركاب المقرر تشغيله خلال العام الجاري. وأفادت بأن المسارات الأولى ستقوم على ربط كل من العاصمة أبوظبي عبر محطة مدينة محمد بن زايد، إلى محطة إمارة دبي وتحديداً في عقارات جميرا للغولف وصولًا إلى محطة مدينة الهلال في إمارة الفجيرة، وذلك من خلال شبكة سكك حديدية مترابطة ومتكاملة تدعم النشاط الاقتصادي، وتوفر وسيلة تنقّل جديدة وموثوقة تعزز حركة السفر بين إمارات الدولة. على أن تربط المراحل المقبلة من مسارات قطار الركاب باقي محطات الشبكة وهي الشارقة والسلع والظنة والمرفأ ومدينة زايد ومزيرعة والفاية والذيد، ليصل بذلك إجمالي عدد المحطات إلى 11 محطة، لتشكل بذلك أول منظومة وطنية متكاملة للسكك الحديدية لنقل الركاب، تعزز الربط بين الإمارات وتوفر خدمات تنقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسياح.

وبحسب قطارات الاتحاد فإن شبكة قطارات الركاب تشكل ركيزة حيوية في منظومة النقل الوطني، بما يدعم المسار التنموي للدولة ويعزز الترابط بين إماراتها، كما وأنها تعكس نجاحها المستمر منذ 2023 في تشغيل قطار البضائع، حيث يمثل هذا الإنجاز الوطني نتاج تكاتف جهود جميع الشركاء والجهات المعنية، ويعتمد على خبرات وكوادر وطنية متميزة مدعومة بأفضل الممارسات العالمية. ومنذ بدء المشروع حرص القائمون على قطار الاتحاد على تزويد الشبكة بأحدث أسطول من القطارات وأفضل التقنيات بالتعاون مع مشغلين عالميين، لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية والأمان.

وستسهم المشاريع الاستراتيجية في تنشيط السياحة الداخلية، وترسية معيار إقليمي جديد للتنقل المستدام المتمحور حول الإنسان، لتساهم في الارتقاء برفاه المجتمع وجودة حياة الأفراد، وقد تم تصميم القطارات لتوفر تجربة سفر مريحة وعصرية، تشمل مقاعد مريحة وآمنة، وتصاميم داخلية حديثة، وتغطية كاملة بخدمة الاتصال "واي فاي"، بالإضافة إلى منافذ طاقة فردية في كل مقعد، كما ستعمل الخدمة وفق جدول زمني منتظم ودقيق، لتمثل بذلك بديلاً ممتازاً وموثوقاً للركاب، يضمن تنقلاً هادئاً بين المدن بعيداً عن ازدحام الطرق.