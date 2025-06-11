الإمارات ضمن الدول الأقل بطالة عالمياً بـ1.7 %

أظهرت نتائج أحدث مسح ميداني للقوى العاملة أن نسبة المتعطلين عن العمل في دولة الإمارات انخفضت في العام الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2023، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن الإمارات باتت ضمن الدول التي لديها أقل معدل بطالة على مستوى العالم والذي بلغ 1.7% مقارنة بالمستوى العالمي الذي سجل 4.9%.

وبينت نتائج المسح أن 81% من القوى العاملة في الدولة تعمل في القطاع الخاص، حيث تتوزع القوى العاملة على أنشطة اقتصادية متنوعة، يتصدرها قطاع الخدمات الذي يستحوذ على 61% من إجمالي القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، يليه قطاع الصناعة والتشييد بنسبة 37%، فيما تتوزع 2% من القوى العاملة على قطاعات أخرى.

وتؤكد نتائج المسح الذي نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الغالبية العظمى من قوة العمل هم في مرحلة الإنتاج، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة قرابة 83.8%، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8% بالمقارنة بالعام 2023.

وعادة ما يقسم السكان في أي مجتمع وفقاً للمعايير الدولية إلى فئة الأطفال وهم الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، أما الفئة الثانية فهم الأفراد في سن العمل "النشيطون" وهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 15 سنة فأكثر.

ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول في 5 مؤشرات عالمية، وهي مؤشر النسبة المئوية للتوظيف ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة ومؤشر قلة النزاعات العمالية ومؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر عدد ساعات العمل.

كما حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة والثالث عالمياً في مؤشر نمو التوظيف والرابع في مؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة ومؤشر توفر الخبرات العالمية ومؤشر مدى توفر اللوائح التنظيمية للعمل.

ويساهم مسح القوى العاملة في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.