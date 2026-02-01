أنور قرقاش: الإمارات تعتزّ برجالها وأبو سعيد من الكفاءات المخلصة التي تعطي بلا توقف

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لمعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بوسام الاتحاد تكريم مستحق لرجل عرفناه عن قرب في عمله الدؤوب لخدمة وطنه كل ساعة وكل يوم؛ ابتكاراً ومتابعةً وإخلاصًا ومثابرة.

وقال معاليه: "الإمارات تعتزّ ب رجالها، وأبو سعيد من رجالات الوطن والكفاءات المخلصة التي تعطي بلا توقف".

