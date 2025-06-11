حميد الشامسي «بروفيسور زائر» في جامعة هارفارد و«عالم زائر» بمعهد «دانا فاربر» للأورام

حصل البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام والرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، على لقب «بروفيسور زائر» في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لقب «عالم زائر» في معهد دانا فاربر للأورام بمدينة بوسطن، أحد أبرز مراكز علاج السرطان على مستوى العالم، وذلك في إنجاز طبي وأكاديمي تاريخي يحصل عليه طبيب إماراتي وخليجي للمره الأولى.

ويعد هذا الإنجاز، تتويجاً لمسيرة علمية وأكاديمية حافلة امتدت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها البروفيسور الشامسي إسهامات كبيرة في مجال علاج الأورام ورعاية مرضى السرطان في الإمارات والمنطقة، كما يمثل هذا الحدث التاريخي تتويجاً للكفاءات الإماراتية، إذ يعتبر البروفيسور حميد أول طبيب إماراتي وخليجي ينال هذا اللقب الأكاديمي والعلمي المرموق.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة البروفيسور الشامسي العلمية تتضمن 9 شهادات أكاديمية تخصصية طبية من إيرلندا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة و160 بحث علمي، و 4 كتب متخصصة في مجال الاورام والسرطان تم إصدارها مؤخراً، وأهمها أول كتاب عن السرطان في العالم العربي الذي حقق أكثر من نصف مليون نسخة كإصدار إلكتروني.

كما ساهم في تطوير القطاع البحثي عبر تأليف والإشراف على العديد من الأبحاث الطبية في مجال السرطان محلياً وعربياً من أبرزها اكتشاف نوع جديد من سرطان القولون عام 2016. وأما في الجانب التوعوي في الاعلام الصحي فيعد أحد أبرز الأطباء على مستوى الخليج في التوعية عن مرض السرطان.

ولفت البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، إلى أن هذا التقدير العالمي يعكس رؤية الإمارات الطموحة في الاستثمار في كوادرها البشرية ويمثل امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين أبناء الدولة وتطوير قطاع الصحة، مؤكداً أن هذا اللقب سيعزز التعاون المستقبلي بين المؤسسات الطبية في الخليج وجامعة هارفارد ومعهد دانا فاربر، مما يعزز مكانة الإمارات في المحافل الأكاديمية والطبية الدولية.