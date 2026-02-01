البروفيسور روجيه كونبرغ: قاعدة العلوم الجديدة في الامارات تعزز قدرتها على استشراف التوجهات العالمية

كشف البروفيسور روجيه كونبرغ، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء من جامعة ستانفورد، أن الإعلان عن تأسيس قاعدة جديدة للعلوم في دولة الإمارات، خلال فعاليات القمة العالمية للعلماء، يمثل خطوة استراتيجية تعزز قدرة الدولة على التعرف إلى التوجهات العالمية في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح أن هذه القاعدة ستسهم في رصد التحديات العلمية المستقبلية وتحليلها، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة وناجحة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، ويعزز من جاهزية دولة الإمارات للتعامل مع التحولات العلمية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المعرفية والعلمية يعد عاملاً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن المبادرات العلمية التي تطلقها الإمارات ترسخ مكانتها ضمن الدول الرائدة عالمياً في الابتكار والبحث العلمي، وتسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة المستقبل في مختلف القطاعات.