هوا وانغ: قرارات العلماء تسهم في فهم العالم وتعزيز الحضارات

أكد هوا وانغ، الأمين العام لجمعية الحائزين على الجوائز العالمية، أن قرارات العلماء تسهم بشكل حتمي في فهم العالم وتعزيز الحضارات الإنسانية.

وقال وانغ، في كلمته الافتتاحية خلال القمة العالمية للعلماء التي تستضيفها دبي، إن مشاركته إلى جانب نخبة من العلماء في هذه القمة تأتي دعماً للجهود العلمية العالمية وتوجيهاً لمساراتها، مؤكداً أن وجود العلماء لا يقتصر على الاحتفاء بإنجازاتهم، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى التركيز على منجزاتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتفعيل دورها في خدمة البشرية.

وأعرب عن أمله في أن يسهم جميع أعضاء الجمعية، إلى جانب الضيوف المشاركين، بإسهام فعلي وإيجابي ضمن تخصصاتهم العلمية الرائدة، مشيراً إلى أن القرارات المستندة إلى العلم تشكّل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مسيرة التقدم الحضاري.

ووجّه وانغ شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مؤكداً أن القمة العالمية للعلماء تمثل منصة عالمية متقدمة تسهم في صياغة رؤية استشرافية تتجاوز الأطر الزمنية التقليدية للسياسات العامة، وتعمل على ربط العلوم الأساسية بمفاصل اتخاذ القرار الحكومي والسياسي على مستوى العالم.

وأضاف أن العلم اليوم بات لغة عالمية موحدة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين العلماء والمؤسسات البحثية وصنّاع القرار لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

كما وجّه وانغ شكره إلى جميع أعضاء الجمعية والجمعيات العلمية المشاركة، مثمّناً دورهم في دعم مسيرة البحث العلمي والعمل المشترك من أجل عالم أفضل.