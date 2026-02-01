آشر كوهين: الذكاء الاصطناعي محرك التحول العالمي في الاقتصاد

أكد البروفيسور أشر كوهين، الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس أن الذكاء الاصطناعي بات لاعباً محورياً في الحياة الاقتصادية العالمية، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للعلماء.

وشدد على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل المجتمعات والاقتصادات، وسط مشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء العالميين.

وقال البروفيسور كوهين، خلال الجلسة أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة شاملة في مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أن أدواته باتت تمثل محركاً أساسياً للعديد من العلوم، وعنصراً رئيسياً في دعم اتخاذ القرار، ولاعباً محورياً في الحياة الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن العالم يشهد تحولاً جذرياً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، انعكس بشكل مباشر على الصناعات المختلفة، وأسهم في إحداث تغيير عميق في أنماط العمل والإنتاج، لافتاً إلى القدرات الهائلة التي تمتلكها هذه التقنيات في تحليل البيانات وتطوير الحلول المبتكرة.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن هذا التحول المتسارع يفرض تحديات كبيرة أمام المجتمعات، تتطلب سياسات متوازنة وتشريعات مرنة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتحافظ على القيم الإنسانية، وتدعم استدامة التنمية في ظل الثورة الرقمية المتنامية.

وتناقش القمة العالمية للحكومات خلال أيامها مجموعة من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية، ودورها في بناء اقتصادات مرنة وحكومات أكثر كفاءة واستباقية.