مقاصب دبي تستقبل 18 ألف أضحية خلال العيد





استقبلت مقاصب دبي خلال عيد الأضحى المبارك 17 ألفاً و766 ذبيحة، مسجلة زيادة بنسبة 21% مقارنة بـ 14 ألفاً و673 أضحية العام الماضي.

ولضمان تقديم تجربة آمنة وصحية للمتعاملين مع المقاصب خلال أيام العيد، أطلقت بلدية دبي حملة متكاملة ضمن بيئة مجهزة بأعلى معايير الصحة العامة وسلامة الأغذية، وبهدف تمكين أفراد المجتمع من أداء شعائرهم الدينية في أجواء آمنة وسليمة.

وحرصت البلدية قبيل العيد على جاهزية مقاصبها الأربعة: القصيص، القوز، الليسيلي، وحتا، لاستقبال الأضاحي خلال عطلة العيد، وتقديم خدمات متكاملة تشمل الفحص البيطري للمواشي قبل الذبح وبعده على يد أطباء متخصصين، ما يعزز من سلامة اللحوم ويحمي صحة المستهلكين، التزاماً منها بتوفير أعلى مستويات الصحة العامة والسلامة الغذائية، وتعزيز الحماية والوقاية الاستباقية للمجتمع بما يسهم في الارتقاء بجَودة حياة أفراده.

كما وفرت البلدية قصّابين مؤهلين ومدربين وفق الاشتراطات الشرعية والصحية المعتمدة، إلى جانب تطبيق نظام تعقيم متطور لضمان جودة اللحوم ومنع التلوث في جميع مراحل تجهيز الأضحية.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، شجعت البلدية المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية لحجز الأضاحي، بما يتيح لهم طلب الذبيحة وذبحها وتوصيلها إلى منازلهم دون الحاجة لزيارة المقصب أو سوق المواشي، من خلال فرق ومركبات متخصصة.