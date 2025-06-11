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الإمارات

الإمارات: 9.5 مليارات درهم لدعم التعليم و7 مليارات للقطاع الصحي في 2024

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موفق محمد

 

أفاد التقرير الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، أن الدولة قامت بصرف أكثر من 7 مليارات درهم لدعم خدمات العيادات الخارجية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتوائم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.

وبين التقرير الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن الدولة على المستوى التعليمي قامت بإنفاق مبلغ وقدرة 9.5 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.