اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع التأمين للأعوام 2027–2030

أعلن معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية عن اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة بقطاع التأمين للأعوام 2027–2030، التي تستهدف نسب توطين تتراوح بين 50% و60% بحسب حجم الشركات، واشتراط توظيف مواطن واحد سنوياً في المهن التي تضم بين 2 إلى 19 موظفاً.

ونوه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأثنين، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر، إضافة إلى نسبة 45% في الوظائف الحيوية، و30% في المناصب القيادية المباشرة كرؤساء تنفيذيين أو مديرين عامين.

كما أشار تطبيق مذكرة تفاهم، التي أُطلقت في عام 2023 بالتعاون بين وزارة شؤون الرئاسة ومعهد الإمارات المالي، والتي تهدف إلى تقديم 100 منحة دراسية سنوية في تخصص العلوم الاكتوارية، لافتاً إلى أنه تم اختيار 9 مواطنين إماراتيين حتى الآن للاستفادة من هذه المنح لمتابعة دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

ويجري حالياً التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والعالمية، من بينها كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في دبي، لإطلاق برنامج بكالوريوس متخصص في العلوم الاكتوارية، والمقرر أن يبدأ في سبتمبر 2025 بدعم مباشر من شركات التأمين لتغطية تكاليف الدراسة لنحو 25 إلى 30 طالباً سنوياً.

ونوه إلى أن مصرف الإمارات المركزي يشرف منذ 9 مايو 2022 على تنفيذ استراتيجية وطنية للتوطين في القطاعات المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 م / 5 ولسنة 2022، وذلك عبر نظام تحديد النقاط المطبق منذ عام 2018.

وذكر أن منهجية النظام تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: الاستثمار في التدريب والتطوير، التزام القيادة المؤسسية بالتوطين، وتوطين المناصب الحيوية والإدارية ضمن تسلسل وظيفي يمنح نقطة واحدة للمناصب المبتدئة، و3 نقاط للإدارة المتوسطة، و5 نقاط للإدارة العليا، بالإضافة إلى نقطتين إضافيتين للمناصب الحيوية.