21 درهماً رسوم الاشتراك السنوي في منصة "دبي+"

كشفت الدكتورة ميثاء بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في مؤسسة دبي للإعلام، في تصريح لـ "البيان" أن منصة "دبي+" توفر جميع الخدمات الإعلامية مقابل رسوم اشتراك سنوية رمزية تبلغ 21 درهماً، وصُممت لتلبية حاجة عربية واضحة في وقت تقدم فيه بعض المنصات محتوى غير مناسب للأطفال.

وأضافت بوحميد أن المنصة تعكس روح دبي في تقديم الأفضل لمشاهديها، مع أسعار تنافسية ورسوم تسجيل رمزية، وتمكن المشتركين من الوصول إلى جميع الأخبار وصولاً إلى المسلسلات وبرامج الأطفال، إلى جانب محتوى حصري متنوع، حيث توفر 6 أعمال حصرية مباشرة من إنتاج المنصة، وسيصل عدد الأعمال الحصرية من إنتاج استوديوهات دبي لـ 20 عملاً.

وشددت بوحميد على أن الهدف من المنصة هو تقديم محتوى متنوع يسهل الوصول إليه لكل المشتركين، مع التركيز على الجودة والاستدامة في الإنتاج، وإتاحة الفرصة للمواهب المحلية لإبراز قدراتهم على الساحة الإعلامية، مؤكدة أن دبي مستمرة في تقديم الأفضل دائماً لمجتمعها والمقيمين فيها.