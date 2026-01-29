محمد الملا: الاستثمار في "دبي+" على مدار العام

أكد محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام أن منصة " دبي+" تجسد رؤية واستراتيجية إعلامية تهدف إلى تطوير منظومة الإعلام الرقمي في المؤسسة.

وأوضح أن المحور الاستراتيجي يتركز في أن تمتلك دبي قدرات تنافسية وكفاءات شابة وتطوير صناعة المحتوى.

وأضاف، أن تجربة الزائر ستكون استثنائية حيث تم التعاون مع عدة شركات لذلك أصبحت قدرات المنصة كبيرة جداً، وأكد أن المحتوى يعكس الهوية العربية ومناسب لكل أفراد الأسرة.

وبين الملا أن الاستثمار في المنصة سيكون على مدار العام حيث أن الاستمرارية مهمة لجذب المشاهد، وبين أن الهدف من المشروع هو توفير منصة عربية شاملة وآمنة، مستجيبة لحاجة ملحة في العالم العربي بشكل آمن.

من جانبها كشفت سارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والاذاعية والمنصات أن المنصة تعمل بمنظومة متكاملة، حيث تضم البث المباشر، وجميع القنوات التلفزيونية، إضافة إلى الأعمال الأصلية والمسلسلات، والبرامج.

كما تحتوي على ملف الرياضة، وملف الطفل، إلى جانب الأخبار.

وأضافت، أن ما يميز المنصة أنها ليست منصة عرض أو منصة تقريرية فقط، وهذا ما يميزها من حيث الحجم على مستوى الشرق الأوسط.

وبينت الجرمن أنه وبالتعاون مع الشركاء في الشرق الأوسط، تم إنتاج أعمال بجودة إنتاج عالية. مع التركيز بشكل أكبر على المحتوى الإماراتي، حيث تُعد ترجمة وتطوير المحتوى الإماراتي من أهم أولويات المنصة.

وأوضحت، أن الهدف الرئيسي هو إحداث نقلة نوعية في جودة الإنتاج المحلي الإماراتي، حيث سيتم البدء بالأعمال الجديدة خلال شهر رمضان، من خلال مجموعة مختلفة من الأعمال التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي.