منى المري: منصة «دبي +» تخاطب المجتمع العربي بأكمله

أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن منصة «دبي +» تخاطب المجتمع العربي بأكمله، ولا تقتصر على دبي فقط، موضحة أن إطلاق المنصة يعكس طموحاً إعلامياً يتجاوز الإطار المحلي إلى الفضاء العربي والإقليمي، ويجسد رؤية دبي في بناء إعلام عربي حديث قادر على المنافسة.

وقالت المري إن مجلس دبي للإعلام، منذ وضع دبي للإعلام تحت إشرافه، عمل بصورة مكثفة على إحداث تحول حقيقي في المفهوم الإعلامي، من خلال إعادة بناء المنظومة الداخلية، وتعزيز قدراتها، وتوظيف كفاءات إعلامية وتقنية أسهمت في نقل العمل إلى مرحلة مختلفة وأكثر نضجاً.

وأضافت أن العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ركّز على التأسيس وبناء نظام إعلامي متكامل، يجمع بين التطور التقني والمحتوى الاحترافي.

وأوضحت أن التركيز في المرحلة الماضية كان منصباً على العمل الداخلي أكثر من الظهور الخارجي، بهدف بناء قاعدة قوية ومستدامة، مشيرة إلى أن المجتمع سيبدأ خلال المرحلة الحالية يلمس نتائج هذا العمل المتراكم، وما تم إنجازه خلف الكواليس، سواء على مستوى المحتوى أو البنية التقنية أو الكفاءات البشرية.

وأشارت المري إلى أن إطلاق منصة رقمية عربية للمنطقة ككل، وليس دبي فقط، يمثل نقلة نوعية في مسار الإعلام الرقمي، ويعكس رؤية تقوم على مخاطبة الجمهور العربي بمحتوى متنوع وهادف، يراعي الخصوصية الثقافية، ويواكب في الوقت ذاته المعايير العالمية في صناعة الإعلام.

وقدمت المري الشكر لدبي للإعلام، ولكافة الجهات الإعلامية والإعلانية وشركات الإنتاج، مشيدة بحالة الحماس والتكامل التي رافقت العمل على هذا المشروع، والتي أسهمت في إنجاحه وتحويله إلى واقع ملموس. وأكدت أن هذا النجاح هو ثمرة فكر وإبداع دولة الإمارات وإمارة دبي، ودليل على قدرتها على تطوير نماذج إعلامية حديثة ومؤثرة.

وأعربت عن سعادتها بالعمل ضمن بيئة إعلامية إبداعية في دبي، تضم كفاءات شابة وروح فريق واحدة، يسودها جو عائلي داعم للإبداع والعمل المؤسسي، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على هذه البيئة وتطويرها لتكون حاضنة دائمة للأفكار والمواهب.