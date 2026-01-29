تدشين منصة التنمية البشرية في دبي

دشن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية «منصة التنمية البشرية في دبي»، خلال ملتقى دبي للتوطين والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاقها المهنية عبر حلول تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل المنصة ضمن 4 مسارات رئيسية هي: المسار التعليمي و مسار دخول سوق العمل ومسار النمو المهني ومسار التعليم مدى الحياة.

و«تعد المنصة منظومة رقمية متكاملة صُممت لربط الكفاءات الإماراتية بفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة بشكل فوري وشفاف، مع تقديم توصيات ذكية تتماشى مع مؤهلات الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل.

و توفر المنصة أدوات متقدمة تشمل لوحات قيادية وتقارير آنية لأصحاب العمل، ومقابلات افتراضية تتيح التواصل عن بُعد بين الباحثين والشركات، فضلاً عن تقديم بيانات دقيقة ومباشرة تضمن وصولاً عادلاً للوظائف والبرامج التدريبية».

كما تمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة توظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، إذ لا تقتصر على كونها أداة للتوظيف، بل تشكل منظومة استراتيجية لدعم المسيرة المهنية للمواطنين من سن 15 عاماً وحتى ما بعد التقاعد.

وكان المجلس اطلق المنصة بشكل تحريبي في سبتمبر الماضي وتشنل المرحلة التجريبية تسجيل الشركات والجامعات والمدارس والباحثين عن عمل، بهدف التدريب ورصد الفجوات وتطوير المنصة قبل طرحها رسمياً للجمهور.