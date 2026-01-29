إطلاق مبادرة "طموح دبي" لتوظيف 5000 مواطن في القطاع الخاص

أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية اليوم خلال ملتقى دبي للتوطين مبادرة طموح دبي والتي تستهدف توظيف 5000 إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري وتوعية 10 آلاف طالب وتدريب 10 آلاف طالب وخريج إماراتي خلال عام 2026.

وأوضح المجلس أن المبادرة تسعى إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، وذلك في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.

توعية

تركز المبادرة على التوعية لتحقيق عدة غايات استراتيجية: ​كتحديد القطاعات الحيوية وتبيان التخصصات والقطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها دبي في اقتصادها وفي رحلتها نحو رؤية D33. ​وضمان مساهمة المواطن في استدامة هذه القطاعات الحيوية.

كما تركز على تمكين المواطن من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة في القطاع الخاص والقطاعات المتاحة، ليصبح رائد أعمال بعد اكتساب الخبرات المطلوبة، مما يعزز من دوره القيادي في مجال الاقتصاد.



