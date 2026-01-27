الإمارات الأولى عالمياً في الأمان

تواصل دولة الإمارات تصدّر المراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمان، مرسخة بذلك مكانتها العالمية كوجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار.

وجاءت دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الأمان لعام 2026، حسب موقع "نومبيو" الدولي المتخصص بمقارنة مستويات المعيشة وجودة الحياة والأمان في دول ومدن العالم.

وتصدّرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بـ 86 نقطة، في إنجاز جديد يعكس استقرار الدولة وفاعلية منظومتها الشرطية وتراجع معدلات الجريمة، ما يعزز جاذبيتها للاستثمار والإقامة والسياحة.

وحلت قطر في المرتبة الثانية بـ84.8، ثم تايوان (83 نقطة)، ورابعاً سلطنة عمان بـ81.6 نقطة، هونغ كونغ (78.6)، أرمينيا (77.9)، سنغافورة (77.5)، اليابان (77.2)، الصين (76.9)، وعاشراً إستونيا (76.8).