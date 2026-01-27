ندوة أتمتة الصيدليات والصحة الرقمية تناقش تعزيز الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

ناقشت ندوة أتمتة الصيدليات والصحة الرقمية والتي نظمتها كلية الصيدلة بجامعة الشارقة بالتعاون مع شركة الخليج للأدوية وجمعية الإمارات للصيدلة السريرية، أحدث التطورات في مجالات الأتمتة الصحية والتحول الرقمي، وتطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. كما تضمن برنامج الندوة سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة، وتسليط الضوء في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي، والحرص على إلهام الجيل القادم من مقدمي الرعاية الصحية في مجال الصيدلة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار في القطاع الصحي.

وحظيت الجلسات الحوارية بتفاعل كبير ومشاركة الأستاذ الدكتور محمد الجمل القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة في جامعة الشارقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، وعدد من ممثلي الإدارات الصيدلانية، ومديري صيدليات المستشفيات، وأكاديميين متخصصين في الصيدلة. واطلاع المشاركين أيضاً على ما عرضه الطلبة من أبحاث ومبادرات مبتكرة في مجالات الصيدلة الرقمية وأتمتة الخدمات الصحية، مما يعكس الدور الريادي لجامعة الشارقة في دعم البحث العلمي والتطوير المهني المستدام.

واجتهد طاقم عمل ندوة أتمتة الصيدليات والصحة الرقمية إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية التطبيقية في أنظمة الرعاية الصحية، من خلال توفير منصة تجمع قادة القطاع الصحي بالطلبة والمهنيين، لتبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، واستعراض التجارب الناجحة في هذا المجال.