زيلينسكي: شكراً محمد بن زايد.. شكراً الإمارات

تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لدور سموه في الوساطة واستضافة الدولة للمحادثات الثلاثية والتي وصفها بالمكثفة والشاملة والبناءة .

كما أشار إلى استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة اجتماعات إضافية، موجهاً الشكر لكل من يساهم في هذا المسار، مؤكداً أن أوكرانيا تواصل العمل من أجل السلام والأمن.

وقال زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الوفد الأوكراني قدّم تقريره عقب اختتام الاجتماعات التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هذه الصيغة من اللقاءات تُعقد للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث جرت على مدار يومين اجتماعات ثلاثية.

وأكد أن المحادثات كانت مكثفة وشاملة، والأهم أنها اتسمت بطابع بنّاء.

وأوضح زيلينسكي أن المفاوضات شهدت مشاركة ممثلين عسكريين من الأطراف الثلاثة، وضم الوفد الأوكراني كلاً من رستم عمروف، وكيريلو بودانوف، وأندريه هناتوف، ودافيد أراخاميا، وسيرغي كيسليتسيا، وفاديم سكيبيتسكي.

فيما شارك عن الجانب الأمريكي كل من ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، ودان دريسكول، وأليكسوس غرينكيفيتش، وجوش غروينباوم، بينما مثّل الجانب الروسي أعضاء من الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المحور الأساسي للمباحثات انصبّ على بحث المعايير المحتملة لإنهاء الحرب، مؤكداً تقديره الكبير لتفهم أهمية الدور الرقابي والإشرافي الأمريكي في مسار إنهاء الحرب وضمان أمن حقيقي ومستدام.

وأضاف أن الجانب الأمريكي طرح خلال النقاشات مسألة الصيغ المحتملة لإضفاء الطابع الرسمي على معايير إنهاء الحرب، إلى جانب الشروط الأمنية اللازمة لتحقيق ذلك.

وبيّن زيلينسكي أنه، ونتيجة للاجتماعات التي عُقدت خلال اليومين الماضيين، اتفقت جميع الأطراف على رفع تقارير إلى عواصمها حول كل محور من محاور التفاوض، والتنسيق بشأن الخطوات اللاحقة مع القيادات السياسية.

كما حدّد الممثلون العسكريون قائمة من القضايا التي يمكن بحثها في اجتماع مقبل.

وأكد زيلينسكي أنه في حال توفرت الجاهزية للمضي قدماً – وأوكرانيا جاهزة لذلك – فمن الممكن عقد اجتماعات جديدة في وقت قريب، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه ينتظر إحاطة شخصية من الوفد فور عودته.