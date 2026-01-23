20 مشروعاً محلياً في انطلاق مهرجان «أجواء قدفع»

انطلقت مساء أمس على كورنيش قدفع في إمارة الفجيرة فعاليات مهرجان «أجواء قدفع» الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بمشاركة 20 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ضمن برنامج غني بالأنشطة البحرية والتراثية والترفيهية الموجهة للعائلات. ويستمر المهرجان حتى 31 يناير الجاري، مقدماً تجربة مجتمعية تعزز التنمية الاقتصادية وتحتفي بالهوية الساحلية الإماراتية، تزامناً مع عام الأسرة في الإمارات.

ويهدف المهرجان إلى إبراز القيم المجتمعية المتجذرة في البيئة البحرية، وتسليط الضوء على العادات والتقاليد التي شكّلت هوية المجتمع الساحلي، من خلال مجموعة واسعة من العروض والأنشطة التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وتعزز التواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.

ويقدم المهرجان للزوار تجربة متكاملة تمزج بين التراث والثقافة والترفيه، عبر سلسلة من الفعاليات اليومية التي تشمل المتحف البحري ومعرض ركن الغوص والحِرَف البحرية، إضافة إلى السينما الشاطئية وورش العمل الإبداعية والمسابقات الرياضية والترفيهية، إلى جانب منطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

كما يضم البرنامج فعاليات نوعية ومتخصصة، أبرزها مسابقة تصميم قوارب الكرتون، وبطولة قدفع للكرة الطائرة الشاطئية، وفعالية بناء القلاع الرملية، والتجديف المجتمعي، إلى جانب ورش فنية وتراثية باستخدام الحبال وسعف النخيل. ويشهد المهرجان كذلك مسابقة عرض أزياء الأطفال المستوحاة من مفاهيم الإبداع والاستدامة.

ويستقبل المهرجان الجمهور يومياً من 4:30 مساء حتى 10:00 مساء، وسط أجواء بحرية نابضة بالحياة تسهم في تعزيز الحراك الثقافي والسياحي في المنطقة، وترسخ حضور المنتجات الوطنية والمشاريع المحلية ضمن الفعاليات.