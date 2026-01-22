Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

"المعاشات" تحذر من روابط وهمية لتحديث البيانات أو الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات

undefined's profile picture

نورا الأمير

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها لا تطلب من المتقاعدين أو المستحقين الدخول على أي روابط إلكترونية لتحديث البيانات أو لمعرفة مواعيد صرف المعاشات، محذّرة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف هذه الفئة عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر. وشدّدت الهيئة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط غير معروفة أو مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، مؤكدة أن جميع خدماتها وإعلاناتها الرسمية تنشر حصرا عبر قنواتها المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الموثّقة، أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة المتعاملين للتحقق من أي معلومات تتعلق بالمعاشات أو مواعيد الصرف.