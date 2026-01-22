"المعاشات" تحذر من روابط وهمية لتحديث البيانات أو الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها لا تطلب من المتقاعدين أو المستحقين الدخول على أي روابط إلكترونية لتحديث البيانات أو لمعرفة مواعيد صرف المعاشات، محذّرة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف هذه الفئة عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر. وشدّدت الهيئة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط غير معروفة أو مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، مؤكدة أن جميع خدماتها وإعلاناتها الرسمية تنشر حصرا عبر قنواتها المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الموثّقة، أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة المتعاملين للتحقق من أي معلومات تتعلق بالمعاشات أو مواعيد الصرف.