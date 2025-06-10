‎مشكلات تقنية تربك اختبارات الطلبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر

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‎شهدت انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلبة من الصف الخامس حتى الصف الحادي عشر، اليوم، في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم بعض المشاكل التقنية التي أثرت على سير الامتحانات في عدد من المدارس، ما دفع الجهات التعليمية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع وضمان استمرارية العملية الامتحانية.

‎وتداول أولياء أمور رسائل تنبيهية عبر تطبيق "واتساب" لإعلان إدارات مدرسية عن تمديد زمن الاختبار الإلكتروني لمادة العلوم من ساعة واحدة إلى ساعتين، بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة التربية والتعليم، في محاولة لتعويض الطلبة عن الوقت الضائع نتيجة هذه الأعطال التقنية.

‎وعبر عدد من أولياء الأمور والطلبة عن استيائهم من تكرار هذه المشكلات في بعض المدارس، معتبرين أنها تربك الطلبة وتزيد توترهم في، ما قد يؤثر على أداء الطلبة وتحصيلهم.

‎وكانت إدارات مدرسية عقدت اختبارات تجريبية الأسبوع الماضي دون تسجيل مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات التجريبية.