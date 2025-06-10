مطارات دبي تستقبل الحجاج بالورود والهدايا

استقبلت مطارات دبي صباح اليوم أولى وفود الحجاج وبعثة الحج الرسمية لحكومة دبي الذين وصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله ورعايته عبر مطار دبي الدولي، بعد أن أتموا فريضة الحج، وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل بالورود والهدايا والسعادة من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطارات دبي، وخصصت الإدارة العامة للهوية وشوؤن الأجانب في دبي لهذه المناسبة ختماً خاصاً حمل عبارة (الإمارات ترحب بعودة الحجاج).

وكان في طليعة مستقبلي الحجاج أحمد المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات، الذين اطمأنوا على سلامة الحجاج وأعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي، والبالغ عددهم (81) حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي.

وعبّر الحجاج عن سعادتهم الغامرة بإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، وأداء فريضة الحج، مقدمين بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر، كما وجهوا الشكر للطاقم الإداري للبعثة على حسن التنظيم والمتابعة الحثيثة لضيوف الرحمن خلال أيام الحج.

وأشاد الحجاج بحسن التنظيم والتسهيلات المقدمة لهم منذ لحظة مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدين أن كافة الإجراءات سارت بسلاسة ويسر بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المنظمة، وحرصها على راحة الحجاج وطمأنينتهم في كل مراحل الرحلة، كما أثنوا على مستوى الخدمات المقدمة، من الإرشاد والتوجيه والرعاية الصحية واللوجستية، ما ساهم في تمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء من السكينة والروحانية التامة.