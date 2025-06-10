محمد بن راشد: 1000 مشروع مياه لـ15 مليون شخص في 37 دولة عبر "سقيا الإمارات"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق سقيا الإمارات ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لنجاحهم في تنظيم جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه وتنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في 37 دولة حول العالم يستفيد منها 15 مليون شخص.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: كرمنا الفائزين بجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه والتي تشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات.. هدفنا من إطلاق هذه الجائزة هو تحفيز وتشجيع الابتكارات للتصدي لمشكلة نقص المياه وندرتها وتلوثها في المجتمعات الأقل حظاً .

وأضاف سموه: واليوم في الدورة الرابعة لدينا 12 ابتكاراً حقيقياً يساعد على الحصول على مياه آمنة ونظيفة بتكاليف قليلة .

وتابع سموه: "نهنئ الفائزين .. وندعو جميع المؤسسات المعنية بهذا القطاع للاستفادة من ابتكاراتهم.. ونهنئ أيضاً فريق سقيا الإمارات ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لنجاحهم في تنظيم هذه الجائزة .. ونجاحهم في تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في 37 دولة حول العالم يستفيد منها 15 مليون شخص".

وختم سموه : "أفضل الصدقة سقيا الماء … وخير الناس أنفعهم للناس .. والابتكار في توفير الماء صدقة جارية.. وخير دائم غير منقطع".