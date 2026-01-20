مدارس حكومية تحث طلبة الـ 12 على التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية

حثت مدارس حكومية طلبة الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027، مؤكدة أن فتح باب التسجيل يأتي ضمن المواعيد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن التأخر في التقديم قد يؤثر على فرص القبول في التخصصات والجامعات المطلوبة.

وأفادت إدارات مدرسية بأنها عمّمت على الطلبة وأولياء الأمور تنويهات رسمية توضّح خطوات وآلية التسجيل، مع إرفاق الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة.

وأكدت المدارس أن عملية التسجيل تشمل طلبة الصف الثاني عشر في الدفعة الحالية، سواء من الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، أو التقدم للبعثات الدراسية الخارجية، من المواطنين وأبناء المواطنات، لافتة إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً بالكامل عبر نظام معتمد يتيح للطلبة متابعة حالة طلباتهم واستكمال أي متطلبات لاحقة.

وأوضحت التعميمات المدرسية أن خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، على أن يتم إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية بدقة، وتحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة شخصية حديثة، وبيانات التواصل، ومعلومات المدرسة الحالية، إلى جانب الحالة الصحية للطالب إن وُجدت أي حالات مرضية مزمنة أو احتياجات خاصة.

كما نبهت المدارس إلى ضرورة اختيار التخصصات والجامعات بعناية، بما يتوافق مع ميول الطالب الأكاديمية ومساره الدراسي، مشيرة إلى أن بعض التخصصات تشهد إقبالاً كبيراً وتحتاج إلى استيفاء شروط محددة، الأمر الذي يستدعي التقديم المبكر لضمان أفضل فرص القبول.

وشددت الإدارات المدرسية على دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم خلال مرحلة التسجيل، والتأكد من صحة البيانات المدخلة، ومراجعة الطلب قبل الإرسال النهائي، موضحة أن النظام يتيح للطالب تأكيد الطلب واستلام رسالة إلكترونية تتضمن رقم الطلب والتعليمات الخاصة بالخطوات اللاحقة.

وأكدت المدارس أن فرق الإرشاد الأكاديمي والمهني تواصل تقديم الدعم للطلبة، من خلال تو

يح آليات التسجيل، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتخصصات والبعثات، ومساعدة الطلبة على اتخاذ قرارات تعليمية مناسبة لمرحلة ما بعد الثانوية العامة. وأشارت إلى أن التسجيل المبكر يمنح الطلبة فرصة أكبر لترتيب خياراتهم الجامعية، والاستعداد للمتطلبات الأكاديمية القادمة، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل خطوة مفصلية في مسار الطالب التعليمي والمهني.

ودعت المدارس جميع طلبة الصف الثاني عشر إلى عدم التهاون في استكمال إجراءات التسجيل، والاطلاع بدقة على التعليمات المعلنة، والالتزام بالمواعيد المحددة، حرصاً على ضمان قبول طلباتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة داخل الدولة وخارجها