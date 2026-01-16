آلاف المتعاملين يتفاعلون مع قنوات بلدية الفجيرة الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية

شهدت بلدية الفجيرة خلال عام 2025 إقبالاً واسعاً من الجمهور على منصاتها الرقمية، حيث تفاعل آلاف المتعاملين مع قنوات البلدية الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي وفرت بدورها تجربة أكثر سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات، وسجّل تطبيق «سمارت فجيرة» أكثر من 4868 تحميلاً، في حين بلغ عدد تحميلات تطبيق «رخصتي» 120 تحميلاً، ما يعكس إقبالاً متزايداً من المتعاملين على الاستفادة من الخدمات الذكية، في مؤشر يعكس ثقة المجتمع في مسار التحول الرقمي الذي تنفذه البلدية.

وأكد محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن التطبيقات الذكية أصبحت جزءاً أساسياً من التجربة الرقمية للمتعاملين، إذ تتيح خدمات أكثر سهولة وسرعة، وتوفر بدائل مبتكرة لإنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة. وأشار إلى أن خدمات البلدية متاحة بالكامل عبر المنصات الرقمية، بما يدعم توجه الإمارة نحو تعزيز جودة الحياة الرقمية.

وفي جانب التواصل مع المجتمع، كشف الأفخم أن مركز الاتصال استقبل خلال عام 2025 أكثر من 19113 مكالمة، إضافة إلى تقديم 8 خدمات استباقية، والتعامل مع 402 شكوى عبر خدمة «فزعة»، في مؤشر واضح على ارتفاع مستوى التفاعل والثقة في قنوات البلدية الرقمية.

وأوضح أن التحول الرقمي في البلدية لا يقتصر على المتعاملين فقط، بل يشمل مبادرات داخلية مبتكرة، أبرزها برنامج «مكتبي معي» الذي يوفّر بيئة عمل مرنة ومتكاملة للموظفين عبر أحدث التقنيات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية ودعم استمرارية الأعمال.

وتواصل بلدية الفجيرة تطوير خدماتها الذكية وتوسيع حلولها الرقمية بما يضمن تجربة أكثر سهولة وفاعلية لجميع أفراد المجتمع.