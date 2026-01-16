«الأمل للصحة النفسية» يحتفي بـ11 فائزاً في النسخة الثالثة من «جائزة الأمل للبحوث العلمية»

احتفى مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمقره في إمارة دبي مساء أمس، بـ11 فائزاً في النسخة الثالثة من «جائزة الأمل للبحوث العلمية، وذلك تقديراً لإسهاماتهم النوعية في تطوير قطاع الصحة النفسية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في البحث العلمي وجودة الرعاية الصحية. حضر الحفل 200 من الخبراء والمتخصصين والشركاء الأكاديميين، للاحتفاء بالإنجازات الرائدة في مجال أبحاث الصحة النفسية، حيث باتت»جائزة الأمل«منصة محفزة للباحثين والأطباء والطلبة لتطوير مشاريع بحثية مبتكرة في الصحة النفسية.

وأكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية أن النسخة الثالثة من»جائزة الأمل«شهدت تكريم 11 فائزاً في عدد من الفئات البحثية والأكاديمية. كما استقبلت 114 طلب ترشح، من بينها نحو 85 ملصقاً علمياً، بمشاركة باحثين وطلبة وكوادر صحية من جامعات محلية وعالمية مرموقة، إضافة إلى كوادر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي وتوسع الشراكات الأكاديمية في قطاع الصحة النفسية.

ولفت إلى أهمية الأبحاث العلمية والطبية ذات الإطار النفسي، إذ تعد جزءاً أساسياً من منظومة وقاية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة أفراده، وتلعب دوراً مهماً في تحديد المؤثرات الصحية وإيجاد برامج وخطط وأفضل الأساليب للممارسات الطبية المهنية التي تستند في سياساتها الصحية على الطب المبني على الأدلة والبراهين.

وأشارت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن الجائزة تجسد رؤية المؤسسة في بناء منظومة متكاملة للصحة النفسية تعتمد على الأدلة العلمية. كما تولي المؤسسة أهمية كبرى لدعم البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير سياسات الرعاية النفسية، وتحسين نتائج المرضى، بما يواكب توجهات الدولة في تعزيز صحة المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية الرائدة.

من جانبها قالت حصة عبدالقادر رئيسة هيئة التمريض في مستشفى الأمل للصحة النفسية: «إن الأبحاث الفائزة والمشاركة في الجائزة سلطت الضوء على العديد من الموضوعات ذات الأولوية، من بينها الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، واضطرابات طيف التوحد، والطب النفسي الجيني، والصحة النفسية لكبار السن، والطب النفسي العام، واضطرابات الذاكرة والخرف، في نموذج يعكس التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق الإكلينيكي».

تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث والدراسات الفائزة نشرت في مجلات علمية ذات تأثير عالمي، بما يؤكد التركيز على جودة البحث وأثره العلمي والسريري، كما عُرضت في مؤتمرات علمية دولية مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب مؤتمرات محلية وإقليمية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرسخ الحضور العلمي لدولة الإمارات عالمياً. كذلك شارك المستشفى نتائج الأبحاث عبر قنوات عامة ومجتمعية، تأكيداً على التزامه بنشر المعرفة وتعزيز الوعي بالصحة النفسية.