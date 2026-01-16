سعيد الطاير: استثمارات استراتيجية تعزّز موثوقية الكهرباء والمياه في دبي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيات طموحة في قطاعي الطاقة والمياه، في مقدمتها استراتيجية الحياد الكربوني 2050، بما يعزز استدامة الموارد ويرفع موثوقية الخدمات في دبي.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن جلسة شركاء القمة العالمية للحكومات 2026 حيث أوضح أن دبي بدأت مسيرتها في الطاقة النظيفة بنسبة 11%، فيما تبلغ نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي حالياً أكثر من 21 بالمئة، وذلك في إطار خطة واضحة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تنفذ أكبر مشروع للطاقة النظيفة في موقع واحد على مستوى العالم، إلى جانب مشاريع متقدمة في الطاقة الشمسية والتخزينية، من بينها مشروع برج الطاقة الشمسية الذي يتيح تخزين الطاقة باستخدام العدسات المقعّرة لمدة تصل إلى 15 ساعة، ويُستخدم لدعم حالات الطوارئ، فضلاً عن تنفيذ أكبر مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.

وأكد معاليه أن الاستثمارات في الشبكات الذكية والتقنيات المتقدمة تمكن الهيئة على سبيل المثال من استعادة التيار الكهربائي خلال ثوانٍ معدودة في حال حدوث أي انقطاع، ما يعكس الجاهزية العالية للمنظومة وقدرتها على الاستجابة السريعة للطوارئ.

وفي قطاع المياه، أوضح الطاير أن الهيئة حققت تحولاً نوعياً في كفاءة الشبكات، حيث جرى خفض نسبة الفاقد المائي من 42% في التسعينات إلى نحو 4% حالياً، نتيجة الاستثمار في البنية التحتية الذكية والتقنيات الحديثة.

ريادة

ولفت إلى أن دبي حققت مراكز متقدمة عالمياً في 13 مؤشراً دولياً في مجالي الكهرباء والمياه، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة التخطيط والاستثمار المستدام في البنية التحتية.

واكد على التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز أمن الطاقة والمياه، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستدامة وجودة الحياة.