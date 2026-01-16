خلال 10 أشهر… البدء في تشغيل التاكسي الجوي في دبي

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن القمة العالمية للحكومات تحولت إلى منصة دولية رائدة لا تكتفي بتبادل الأفكار، بل تُسهم في تحويل الرؤى الطموحة إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير منظومات النقل الذكي والبنية التحتية الحضرية على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الشركاء في حوار القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أوضح أن القمة حققت عبر 11 دورة نتائج نوعية عززت التعاون والحوار الدولي، وأسهمت في إطلاق مشاريع تخدم الإنسانية، مثمناً التنظيم الاحترافي الذي رسّخ مكانتها كملتقى عالمي يجمع صُنّاع القرار وقادة الحكومات والشركات والمبتكرين والخبراء.

وأشار إلى أن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات كشريك نقل استراتيجي في القمة جاءت بهدف بناء شراكات حقيقية مع جهات عالمية رائدة في مجالات النقل والتقنيات المتقدمة، مؤكداً أن هذه الشراكات مكّنت الهيئة من تحويل عدد من الأفكار التي نوقشت في القمة إلى مشاريع واقعية على أرض دبي.

وأعلن معاليه أن عام 2026 سيشهد إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنقل الذكي، حيث ستبدأ الهيئة في الربع الأخير من العام تشغيل خدمة التاكسي الجوي، التي تُعد ثمرة شراكات مع شركات عالمية مثل «جوبي» و«سكاي بورتس»، لافتاً إلى أن المشروع عُرض قبل عامين ضمن فعاليات القمة، ليصل اليوم إلى مرحلة الإطلاق الفعلي في دبي.

كما أكد قرب تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة «بايدو»، موضحاً أن المناقشات التي جرت خلال دورة القمة الماضية أثمرت، خلال أقل من 10 أشهر، عن تدشين مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة «بايدو أبولو جو» في مجمع دبي للعلوم، ليكون أول مركز للشركة خارج الصين، في تجسيد عملي لنهج دبي القائم على «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».

وبيّن معالي مطر الطاير أن الهيئة تواصل تسريع وتيرة ترجمة الأفكار إلى مشاريع فعلية، من خلال إنشاء وتطوير أكبر وأحدث مركزين في العالم لإدارة أنظمة النقل والحركة المرورية، هما مركز التحكم الموحد ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، اللذان يتكامل عملهما في تعزيز انسيابية التنقل، وإدارة حركة الحشود، وتقديم الدعم خلال الأزمات، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وفي محور جودة الحياة، أكد الطاير أن حكومة دبي تواصل ضخ استثماراتها في تطوير البنية التحتية للطرق والتنقل باعتبارها محركاً أساسياً للاقتصاد وشرياناً للحياة، مشيراً إلى أن القمة هذا العام ستشهد الإعلان عن أنظمة نقل مستقبلية، من بينها حلول التنقل المتكامل في الميل الأول والأخير، إلى جانب تنفيذ تجارب تشغيلية لمركبات ذاتية القيادة خلال أسبوع القمة لنقل عدد من ضيوفها عبر مسارات محددة.

واكد على أن جهود الهيئة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مستمرة لتطوير منظومة الطرق والتنقل، بما يعزز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار.