أحمد زايد عضو لجنة تحكيم «نوابغ العرب»:نتابع مسيرة الفائزين بجوائز «نوابغ العرب» وما يحققونه من إنجازات

أكد الدكتور أحمد زايد عضو في لجنة تحكيم في جائزة نوابغ العرب أن اختيار الفائزين يأتي وفقاً لمنهجية محددة ومعايير عالمية مدروسة بشكل علمي حتى يتم اختيار الفائز النهائي الذي يستوفي أعلى معايير التميز حيث يخضع كل قطاع وكل فرع من فروع الجائزة لتقييم لجنة مستقلة، وتقوم هذه اللجان بدراسة الملفات بعناية، ومنح الدرجات وفق مؤشرات علمية.

وبين أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فقط، بل تمتد لمتابعة مسيرتهم بعد الحصول عليها، ورصد أدوارهم المستقبلية، وما يحققونه من إنجازات في مجالاتهم المختلفة.

وأفاد أن الجائزة تستهدف المفكرين والمبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن العربي المقيمين خارج المنطقة، وتسعى إلى تعزيز ارتباطهم بأوطانهم، ودفعهم للمساهمة في بناء مدن الابتكار وصناعة المستقبل.

وأوضح أن الجائزة سلطت الضوء هذا العام على المقيمين خارج الوطن العربي الذين لم يحصل الشباب داخل الوطن العربي على فرصة للتعرف على إنجازاتهم في المجالات المختلفة.

وأشاد بأهمية الجائزة لكونها نابعة من رؤية وإيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انه كما كان للحضارة العربية إسهامات في الماضي كذلك لها إسهامات في الحاضر يجب الإشادة بها وتشكيل جسر ممتد من الماضي للحاضر والمستقبل.