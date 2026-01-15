سعيد النظري: اختيار الفائزين بـ«نوابغ العرب 2025» من بين 5000 مرشح

أكد سعيد النظري، الأمين العام لجائزة نوابغ العرب، أن النسخة الثالثة من جائزة نوابغ العرب شهدت ترشيح 5000 مشارك من 200 جامعة حول العالم، ومعظم هذه الجامعات كانت ضمن أفضل 20 جامعة حول العالم، حيث جرى اختيار الفائزين الـ6 من بينهم لجائزة نوابغ العرب 2025.

وبين خلال حفل تكريم «نوابغ العرب 2025»، أن فئات الجائزة الـ6 تعتبر ركائز أساسية لبناء أي حضارة حول العالم وأساساً لتقدم الأمم.

وأشار إلى أن الجائزة انطلقت من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن تكون هناك منظومة شاملة لاكتشاف ألمع العقول العربية للاحتفاء بهم وتمكينهم، حيث وجّه سموه بتشكيل لجان على مستوى القطاعات كافة، واعتمدت اللجان أساتذة من أرقى الجامعات على مستوى العالم من طب وهندسة واقتصاد وعلوم وأدب، لتتشكل منظومة متكاملة لتقييم المرشحين.