محمد القرقاوي: "نوابغ العرب" تجسد رؤية محمد بن راشد في استئناف الحضارة العربية

​أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن مبادرة "نوابغ العرب" تمثل ركيزة أساسية في مشروع "استئناف الحضارة" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشدداً على أن الاستثمار في العقل العربي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة تاريخية لصناعة المستقبل.

​جاء ذلك خلال كلمة معاليه في حفل تكريم الفائزين بدورة "نوابغ العرب"، حيث أشار إلى أن المبادرة نجحت خلال دوراتها الثلاث في تقديم 18 نموذجاً مشرقاً من العقول العربية اللامعة في مجالات حيوية تشمل الطب، الهندسة، الاقتصاد، العلوم الطبيعية، الأدب، والعمارة.

وأوضح معالي محمد القرقاوي أن الهدف من المبادرة يتجاوز مجرد التكريم، ليصل إلى صناعة قدوات علمية وثقافية عربية تلهم الأجيال القادمة، وتثبت أن الإنسان العربي قادر على المنافسة في قلب الإنتاج المعرفي العالمي، مستشهداً بوصول بعض الفائزين إلى أرفع المنصات العالمية وحصولهم على جوائز دولية مرموقة مثل جائزة "نوبل".

​رؤية

وشدد معاليه على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لـ "استئناف الحضارة" هي رؤية استراتيجية طويلة المدى تُبنى بالصبر والاستمرارية، وتؤمن بأن العودة للريادة لا تتحقق بالتعلق بالماضي فقط، بل بالعمل الجاد والاستثمار في الإنسان والمعرفة.

​المستقبل يكتبه النوابغ

واختتم معالي محمد القرقاوي كلمته بالتأكيد على أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن المستقبل يكتبه النوابغ، مشيراً إلى أن التاريخ سيسجل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ريادته في الاستثمار في العقل العربي وتحريك الوعي بقدرات أبناء المنطقة، باعتبارهم الثروة الحقيقية والأغلى للأمة.