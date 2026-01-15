استقبال استثنائي لـ "نوابغ العرب" في مطار دبي

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اليوم "الخميس" الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب 2025"، في متحف المستقبل بدبي.

واستقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي "إقامة دبي" وفريق طيران الإمارات، الفائزين بجائزة نوابغ العرب لدى وصولهم مطار دبي الدولي بطريقة استثنائية مميزة.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين الستة بجائزة "نوابغ العرب 2025"؛ وهم البروفيسور ماجد شرقي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور نبيل صيدح عن فئة الطب، والبروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد، والدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون لعام 2025.

ويشكّل تتويج الفائزين بجائزة "نوابغ العرب"، التي باتت تُعرف بـ "نوبل العرب"، حافزاً لهم لمواصلة عطائهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات التي تدفع عجلة التقدم الحضاري والإنساني، كما يمنح الشباب العربي قدوات مرموقة ونماذج متميزة تلهمه لمتابعة خطاها في تخصصات الطب، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون، واستئناف مساهمة المنطقة العربية في مسيرة التنمية والحضارة الإنسانية.