"جاهزية المليار" لدفاع مدني دبي تخفض حوادث الحريق 18% عالمياً

كشف المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية في الدفاع المدني بدبي أن مبادرة جاهزية المليار انطلقت بهدف توعية وتدريب مليار إنسان حول العالم خلال 4 سنوات، وهو هدف وصفه بالكبير والطموح، مؤكداً أن هذه المنجزات جاءت بدعم القيادة الرشيدة وإيمانها بقدرات الشراكة والعمل المشترك.

وأوضح أن المبادرة، حققت خلال أقل من عام واحد نتائج فاقت التوقعات، حيث تم الوصول إلى أكثر من نصف مليار إنسان حول العالم، متجاوزة تقديرات الخبراء وفريق العمل.

وأشار إلى أن المبادرة امتدت إلى 59 دولة، وبأكثر من 25 لغة، عبر 68 حملة توعوية عالمية، سجلت ما يزيد على ربع مليار تفاعل رقمي، ما عكس اتساع نطاق التأثير عالمياً وفعالية أدوات التوعية المستخدمة.

وأكد المطوع أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس على أرض الواقع، إذ شهد العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة، انخفاضاً في حوادث الحريق بنسبة 18%، وتحسناً في أزمنة الاستجابة بنسبة 24% على المستوى العالمي، إلى جانب خفض الخسائر البشرية بنسبة 25%، أي ما يعادل إنقاذ نحو 45 ألف روح سنوياً.

وأضاف أن المبادرة أسهمت كذلك في تقليص الخسائر المادية بنسبة 20%، بما يعادل أكثر من 50 مليار دولار أميركي، موضحاً أن هذه الأرقام تمثل خسائر جرى تفاديها، واقتصادات حُميت، وموارد أُعيد توجيهها من التعافي إلى مسارات التنمية المستدامة.

وشدد المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع على أن هذه النتائج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وفي المعرفة، وفي الجهود المشتركة، مشيراً إلى أن ما تحقق لم يكن نتاج عمل دولة واحدة، بل ثمرة تضافر الجهود وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد.

وجدد الشكر لجميع الشركاء الذين آمنوا بأن السلامة لا تُدار بالشعارات، بل بالفعل والالتزام والعمل المشترك، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكة مسؤولية، وأن حماية الإنسان أولوية، وأن ما يتم الالتزام به يتحقق على أرض الواقع.