رأس الخيمة تجهّز «سفينة صقر الإنسانية» لدعم غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، باشرت إمارة رأس الخيمة في تجهيز «سفينة صقر الإنسانية» المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتُنفّذ المبادرة بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف فئات المجتمع، وتشرف عليها مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث يجري تجهيز السفينة في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأحمد صوفه الزعابي الأمين العام للمؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على النهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه الدولة، وحرص قيادتها الرشيدة على مدّ يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تجهيز السفينة بشحنة متكاملة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواداً غذائية ومستلزمات أساسية، تمهيداً لإيصالها إلى قطاع غزة ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكامل.

وأكدت أن مبادرة «سفينة صقر الإنسانية» تجسد الدور الإنساني الريادي لإمارة رأس الخيمة، وتعكس تكامل الجهود الوطنية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، بما يرسّخ التزام دولة الإمارات الثابت بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعوب المتضرر.