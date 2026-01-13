مليونا مستفيد من حملة «الشارقة الخيرية» الرمضانية

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية صباح أمس عن تفاصيل الحملة الرمضانية «جود 2026»، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقدته في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الرقمية بالشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات في الجمعية.

وتستهدف الحملة الحالية جمع تبرعات بقيمة 150 مليون درهم، وتخصيص 71 مليوناً ميزانية تشغيلية لتنفيذ البرامج والمشاريع خلال الشهر الفضيل، بهدف إيصال الدعم إلى أكثر من 2 مليون مستفيد داخل الدولة وخارجها، كما تم أيضاً خلال المؤتمر تدشين التطبيق الذكي للجمعية بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتبرعين والمستفيدين.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: تركز حملة جود الرمضانية 2026 على تعزيز التضامن والتكافل في المجتمع الإماراتي من خلال خلق مشاريع تستهدف مساعدة الفئات المستحقة داخل الدولة وخارجها. وتشمل الحملة على مبادرات متنوعة مثل إفطار صائم، وزكاة المال، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وتوزيع السلال الرمضانية، وغيرها، وجميعها تهدف إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وإبراز أهمية العمل الخيري والإنساني.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي تتضمن مشاريع حملة جود الرمضانية في موسمها الجديد توزيع 1.3 مليون وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة، وتوفير السلة الرمضانية لصالح 25 ألف مستفيد من المسجلين في كشوف الجمعية، إضافة إلى 35 ألف مستفيد من زكاة الفطر، و3000 مستفيد ضمن مشروع كسوة العيد، وتخصيص 4 ملايين درهم لمبادرة علاج المرضى و3 ملايين درهم لتفريج الكربة ومليون درهم لدعم برامج المساعدات السكنية، إلى جانب تشغيل مبادرة الإفطار الجوال في عدد من الدول المشمولة بمظلة المساعدات الخارجية. كما تسهم تبرعات «حملة جود» في تغطية نحو 40% من حجم مشاريع العمل الخيري التي تنفذها الجمعية على مدار العام.

وأشار سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أنه تم إطلاق التطبيق الذكي «أحمد» للجمعية تأكيداً على أهمية تمكين العمل الخيري عبر الحلول الرقمية الحديثة. حيث أنجزت الجمعية اليوم التحول الكامل لكافة عملياتها الإدارية ووسائل التبرع بنسبة 100%، ليأتي إطلاق التطبيق تتويجاً لهذه الرؤية وخطوة عملية لترسيخ العمل الخيري الذكي. ويتضمن التطبيق خصائص تقنية حديثة من بينها المساعد الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين التفاعل بسهولة والحصول على المعلومات بسرعة.