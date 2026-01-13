إطلاق 5 مجالس مجتمعية جديدة في دبي خلال العام الجاري

أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي، خلال ملتقى «مجتمع واحد.. أسرة واحدة» الذي نظمته الهيئة صباح اليوم، أنه سيتم إطلاق 5 مجالس جديدة للأحياء السكنية خلال عام الأسرة 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، ودعم مبادرات الاستقرار الأسري في إمارة دبي.

وقال؛ إن المجالس سيتم افتتاحها في منطقة البرشاء والورقاء والعوير وند الشبا وحتا.

وأوضح أن مجالس الأحياء تُعد منصة مجتمعية فاعلة أسهمت في تعزيز التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن مبادرة (أعراس دبي) ساهمت في نمو عقود الزواج بنسبة 14% خلال الفترة الماضية، بما يعكس أثرها الإيجابي في دعم الأعراس المجتمعية وترسيخ القيم الأسرية، وبما يتماشى مع مستهدفات عام الأسرة في بناء مجتمع متماسك.

وأوضح أنه تم تنظيم 500 عرس في مجالس الأحياء منذ إطلاق (مبادرة أعراس دبي).