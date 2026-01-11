سعيد العطر لـ"البيان": "قمة المليار" منصة عالمية لتحويل المحتوى الرقمي إلى قوة ناعمة

أكد سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن قمة المليار متابع في نسختها الرابعة 2026 شكّلت محطة محورية في مسيرة تطوير صناعة المحتوى الرقمي، وحولته الى قوة ناعمة تواكب تحولات العصر، مشيرا الى ان "القمة" رسخت مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي داعم لصنّاع المحتوى والمبدعين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك على هامش اختتام قمة المليار متابع أعمالها في يومها الثالث، حيث أوضح العطر أن القمة أسهمت في تعزيز قدرات صناع المحتوى، من خلال ما وفرته من جلسات معرفية وورش عمل متخصصة، وحوارات تفاعلية مع خبراء دوليين، أتاحت للمشاركين الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة المحتوى، وتطوير أدواتهم الإبداعية، والارتقاء بجودة الرسائل التي يقدمونها لجمهورهم.

منظومة متكاملة

وأضاف أن القمة عكست رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لاقتصاد المحتوى، تقوم على الابتكار والمسؤولية والتأثير الإيجابي، مشيرًا إلى أن المحتوى لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح أداة فاعلة في نشر الوعي، ودعم القضايا الإنسانية والتنموية، وتعزيز القيم المجتمعية.

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من القمة شكّلت منصة فاعلة لربط صناع المحتوى بالجهات الحكومية والخاصة، وفتحت آفاقًا جديدة للشراكات المؤثرة، بما يسهم في صياغة محتوى أكثر مهنية واستدامة، وقادر على مواكبة تطلعات المجتمعات والتحديات العالمية.

هذا وشهدت القمة مشاركة واسعة من صناع المحتوى والخبراء والمسؤولين، واختتمت فعالياتها بتأكيد دور المحتوى الرقمي كأحد محركات التنمية والتأثير في العصر الحديث.