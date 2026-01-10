"مدني دبي" شريك حكومي في معرض «إنترسك للأمن والسلامة 2026»

أكد اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن "دفاع مدني دبي" يشارك كشريك حكومي في معرض «إنترسك للأمن والسلامة 2026» والمقام ما بين 12 -14 يناير 2026 ، والذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة على مستوى العالم في مجالات الأمن والسلامة بمشاركة تزيد على 1200 عارض من أكثر من 60 دولة، ويتيح المجال لتبادل الخبرات والحلول المتقدمة في الأنظمة الأمنية، وتوحيد قيادات القطاع في تجمع عالمي واحد، واستعراض أحدث التقنيات الحديثة في دبي تحت مظلة واحدة، حيث يواصل المعرض ترسيخ مكانته باعتباره الحدث الأهم في تقديم أحدث الابتكارات في أنظمة السلامة، مؤكداً أن دورة هذا العام 2026 تعد الأكبر في تاريخ المعرض الممتد لأكثر من 27 عاماً، مع توقّع استقطاب ما يزيد على 50 ألف زائر.

وأشار إلى أن المعرض يسلّط الضوء على قطاعات الإطفاء والإنقاذ والأمن والسلامة، في إطار الالتزام بتعزيز منظومة الأمن والسلامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن هذا النمو المتسارع في حجم المشاركة والحضور يعكس بوضوح المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي بشكل خاص كمركز عالمي للمؤسسات المتخصصة في مجالات مكافحة الحرائق والسلامة والأمن.