ريم الهاشمي: صناع المحتوى شركاء في نقل الحقيقة وتعزيز التضامن الإنساني

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال جلسة استضافتها قمة المليار متابع في نسختها الرابعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل نهجها الإنساني الراسخ في دعم الدول والمجتمعات المتضررة، انطلاقا من قيمها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية تجاه الفئات الأكثر احتياجا.

دعم

وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات قدمت دعما إنسانيا لقطاع غزة بقيمة تجاوزت ملياري دولار، شكّل نحو 40% من إجمالي المساعدات المقدمة، إلى جانب جهود إغاثية واسعة لدعم الشعب السوداني والتخفيف من معاناته الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

دور

وأشارت إلى الأهمية المتنامية لدور صناع المحتوى والمؤثرين في نقل الصورة الحقيقية للواقع الإنساني في المناطق المنكوبة، مؤكدة أن تأثيرهم لا يقتصر على إيصال المعلومة، بل يمتد إلى تحفيز المتابعين على التعاطف والمشاركة الفاعلة في تخفيف معاناة المتضررين، من خلال سرد القصص الإنسانية بمسؤولية ومهنية.

تأثير حقيقي

وشددت معاليها على ضرورة أن يركز صناع المحتوى على تقديم القصص الإنسانية بإيجابية ووعي، بعيدا عن أي انحراف نحو معانٍ أو أهداف سلبية، مؤكدة إيمانها بقدرة المحتوى الإنساني الصادق على إحداث تأثير حقيقي دون الحاجة إلى أرقام أو إحصائيات، ودون الارتباط بالسياسة أو بث مشاعر الغضب والإحباط.

واكدت معالي ريم الهاشمي، رغم عدم امتلاكها منصة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أهمية هذه المنصات في إظهار الحقيقة، داعية صناع المحتوى إلى تخصيص الوقت الكافي لفهم القضايا الإنسانية ودراستها بعمق، بما يمكنهم من مناصرتها بوعي ومسؤولية.

تجربة

وحول تجربتها المهنية، أوضحت معاليها أن رحلتها علمتها الكثير، لا سيما من النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تنظيم واستضافة إكسبو 2020 دبي هذا الحدث العالمي، وما عكسه من أهمية التخطيط الاستراتيجي والقدرة على التكيف، إلى جانب الدروس المستفادة من إدارة جائحة كورونا، والتي أبرزت مرونة أجهزة الدولة وكفاءتها العالية في التعامل مع الأزمات.