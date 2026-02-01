منى المري: سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني وبين أهلنا في الكويت الشقيقة

أعربت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، عن سعادتها والوفد الإعلامي الإماراتي بتواجدها في دولة الكويت الشقيقة للاحتفال بأعيادها الوطنية الغالية على قلوب الخليجيين.

وأكدت منى غانم المري أن وجود وفد إعلامي من الإمارات يأتي جزء من مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة لمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

ونقلت منى المري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي حرص على مشاركة الإمارات بوفد كبير يضم 100 إعلامي وكاتب وفنان وصانع محتوى .

وكان الوفد الإعلامي الإماراتي وصل إلى دولة الكويت الشقيقة وفي مقدمته منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت، والذي حظي باستقبال رسمي وسط أجواء تعكس عمق الشراكة الإعلامية بين الإمارات والكويت.