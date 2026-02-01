«ليالي الكويت الخالدة».. أمسية غنائية استثنائية من قلب دبي

ليلة فنية استثنائية شهدتها دبي، أول من أمس، أحياها أربعة فنانين من الإمارات والكويت، وتوحد فيها الصوت الخليجي في حفل «ليالي الكويت الخالدة»، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، الذي يعكس عمق الروابط التاريخية والفنية والثقافية بين البلدين الشقيقين، ضمت الفنانين: حسين الجسمي، وبلقيس، ومطرف المطرف، وخالد المظفر.

وأشعل الفنان حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» المسرح بظهوره، حيث بدأ الحفل بأغنية «أحب الكويت» وهي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال الجسمي: «الليلة رسالتنا حب من الإمارات لكل بيت في كويت الخير، نحن شعب واحد، الكويت في القلب، والإمارات داركم، شكراً لكل من نظم هذا الحفل الجميل، والإمارات والكويت كنا وسنبقى إخوة للأبد».

وأكد في تصريح لـ«البيان» أن الكويت في قلب كل إماراتي، وأضاف: «الكويت هي البداية وهي الحب فكانت أول مسرح لي، وأنا سعيد جداً بوجودي في هذا الحفل وهذه الليلة التي توجت بالنجاح والمحبة، أشكر الفكرة والتنظيم والإبداع ولكل من أسهم في هذا العمل».

وفي فاصل بين أغاني الفنان حسين الجسمي تم عرض فيلم وثائقي يرصد محطات من حياة الفنان الكويتي الراحل عبدالكريم عبدالقادر الشهيربـ«الصوت الجريح»، مجسداً مراحل مهمة في تاريخ الاغنية الكويتية والخليجية بشكل عام، ويظهر عمق التعاون الأصيل في الفن منذ زمن طويل.

واعتلى المسرح بعد ذلك الثلاثي الجسمي والمطرف والمظفر لأداء أغنية «مرني» للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، في لوحة جميلة أشعلت حماس الحضور، الذي ملأ مقاعد منطقة برج بارك في دبي.

واستمتع الجمهور بتوليفة من أغاني الجسمي القديمة والجديدة منها: «قاصد»، و«بلغ حبيبك»، و«بحر الشوق».

وقالت الفنانة بلقيس فتحي لـ«البيان»: «سعيدة جداً بمشاركتي في هذه الاحتفالية الكبيرة بين الإمارات والكويت، والبلدان شقيقان إلى أبد الآبدين، وسعيدة أيضاً بوجودي إلى جانب الفنانين المشاركين، وأود أن أبارك لكل الشعب الكويتي قيادة وشعباً والجماهير الكريمة، التي حضرت معنا، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه من الإمارات لإخواننا في الكويت تعبيراً عن حبنا العميق لهم».

وقدمت بلقيس مجموعة من أغانيها من بينها: «طاير من الفرحة»، و«يا كل الحب»، و«لو يحرمونا»، و«مجنون».

وقال خالد المظفر لـ«البيان»: « حفظ الله الإمارات وأبناءها ونراهم دائماً بخير وعز وتطور ولا يغير علينا هذه المحبة، ونبقى أخوة دائماً». وقدم مجموعة من أغانيه من بينها: «يا زعل»، و«الأصيل»، و«أبادر»، وأغنية خاصة عن الكويت والإمارات.

فيما قدم الفنان مطرف المطرف مجموعة من أغانيه من بينها: «عال»، «قلبك نفسك»، «يا روحي يا نور العين».

من جهتها، قالت الإعلامية أسمهان النقبي مقدمة الحفل لـ«البيان»: «هذه أجواء فرح وسعادة مليئة بحب الكويت وتفاصيلها وأماكنها الجميلة والعلاقات التي قربتنا من بعضنا البعض. أوجه رسالة لأهلنا في الكويت نقول: نحبكم يا أهل الكويت، وشكراً لأننا احتفلنا معكم بهذه العلاقة الطيبة الأصيلة المتجذرة فينا».