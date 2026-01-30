متحف العين ينظم فعالية «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»

أكد عمر الكعبي، مدير متحف العين، أن استضافة المتحف فعالية «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، تأتي ضمن سلسلة حوارات المتحف، التي تسلط الضوء على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال مختلف المراحل التاريخية.

وأضاف: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بعلاقات تاريخية واستراتيجية متينة، وتمثل نموذجاً استثنائياً للشراكة والأخوة، وتستند هذه العلاقات إلى أواصر المصير المشترك. كما تترجم إلى شراكات استراتيجية فاعلة في مختلف المجالات، انعكست إيجاباً على مسيرة التنمية والاستقرار في البلدين الشقيقين».

وتضمن البرنامج محاضرة، قدمتها الدكتورة خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في متحف العين، استعرضت خلالها العلاقات التاريخية بين الإمارات والكويت في مجالات التعليم والثقافة والتبادل الثقافي. وتطرقت الجلسة للحديث حول كيف أسهمت العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت في تشكيل المعرفة والتقاليد والممارسات الإبداعية على مر الزمن.

وأوضحت الدكتورة خولة المري أن العلاقات الإماراتية الكويتية تتميز بأنها تاريخية وتعود لأكثر من 6 عقود، حيث كان لدولة الكويت إسهامات كبيرة ودور رائد في دعم الخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والاجتماعية في دولة الإمارات قبل قيام الاتحاد.

وأضافت: «إن الاحتفاء بالكويت لمدة أسبوع كامل، يمثل رسالة تقدير لشعبها وقيادتها، وتأكيد بأن ما يجمع الإمارات والكويت أكبر من المناسبات، بل وأعمق من الزمن حيث شكلت الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة». واستمتع الحضور بتجارب تفاعلية، تضمّنت ورش عمل للأطفال وعروضاً حية لفن «النهمة»، وهو فن بحري تقليدي مشترك بين الإمارات والكويت، يعكس التمازج الثقافي وتراث كلا البلدين.