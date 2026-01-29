8 جلسات على أجندة المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي

انطلقت صباح اليوم في متحف المستقبل فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي ضمن فعاليات أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد".

ويستعرض المنتدى العلاقات التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين، كما سيكرم الرواد الذين أسهموا في بناء هذه الروابط منذ بداياتها، ويضم 8 جلسات رئيسة يشارك فيها نخبة من المتحدثين من البلدين.

وشارك معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في جلسة شراكة استراتيجية وأخوة للأبد ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي.

ويسلط المنتدى الضوء عبر حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية وثقافية بارزة، على آفاق العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الخليجي، واستحضار المحطات التاريخية والثقافية والإنسانية التي جمعت الشعبين عبر سنوات من التبادل والتعاون المشترك.