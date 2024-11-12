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محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز العمل الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي

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أحمد الشنقيطي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن التغير المناخي تحد عالمي خطير، يمكن للعمل الجماعي الدولي أن يحد منه.

ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الناتج عن "كوب 28” من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه من خلال العمل الجماعي الدولي، وهذا ما أكدنا عليه اليوم في قمة قادة العالم للعمل المناخي في مؤتمر "كوب 29” في باكو".

وأضاف سموه: "دولة الإمارات حريصة على دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الناتج عن "كوب 28” من أجل مستقبل أفضل للبشرية".